В Херсонской области обнаружили штамм коронавируса "Дельта+"

В Херсонской области обнаружили циркуляцию новой разновидности штамма "Дельта" - "Дельта+", сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом в Facebook рассказал главный санитарный врач области Юрий Ромаскевич.

"На территории нескольких регионов Украины (в том числе в нашей области) обнаружена циркуляция разновидности штамма "Дельта", так называемого "Дельта+". По предварительным расчетам, его доля в заболеваемости среди жителей Херсонщины составляет 10-15%", - говорится в сообщении .