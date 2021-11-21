В Херсонской области обнаружили штамм коронавируса "Дельта+"
В Херсонской области обнаружили циркуляцию новой разновидности штамма "Дельта" - "Дельта+", сообщает Цензор.НЕТ.
Об этом в Facebook рассказал главный санитарный врач области Юрий Ромаскевич.
"На территории нескольких регионов Украины (в том числе в нашей области) обнаружена циркуляция разновидности штамма "Дельта", так называемого "Дельта+". По предварительным расчетам, его доля в заболеваемости среди жителей Херсонщины составляет 10-15%", - говорится в сообщении .
"Учитывая, что все три предыдущих волны были вызваны разными штаммами COVID-19, можно спрогнозировать (я очень хочу ошибиться) второй пик этой волны с началом роста 10-15 декабря 2021 года. Его продолжительность и высоту подъема сможем вычислить дней за 7-8 ... Количество заболевших и госпитализированных напрямую будет зависеть от уровня вакцинации и соблюдения ограничительных мер", - добавил санврач.