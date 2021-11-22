"Танці з зірками": какие пары прошли в финал шоу

Финал проекта "Танці з зірками" уже на следующей неделе, поэтому каждая пара танцует как в последний раз, не жалея сил. В полуфинале участники зажигали на паркете с победителями прошлых сезонов – Игорем Ласточкиным, Ксенией Мишиной и Сантой Димопулус. Кроме этого они исполняли танец на выбор конкурентов, сообщает Сегодня.

В зоне риска в двенадцатом эфире "Танці з зірками" оказалась пара Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук.

В отличие от предыдущего выпуска шоу, в котором не было "танца за жизнь", сегодня пары его исполняли. Согласно решению главного судьи проекта Влада Ямы, дополнительные балы за этот танец получили Артур Логай и Анна Карелина.

Турнирная таблица в 12 эфире / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Неожиданным поворотом оказалось решение создателей шоу о том, что все три пары проходят в финал. Поэтому новый выпуск "Танців з зірками" никто не покинул. Зрительское голосование продлили на целую неделю. Сегодняшние голоса поклонников проекта будут прибавлены к результатам в следующей программе.