"Танці з зірками": какие пары прошли в финал шоу
Финал проекта "Танці з зірками" уже на следующей неделе, поэтому каждая пара танцует как в последний раз, не жалея сил. В полуфинале участники зажигали на паркете с победителями прошлых сезонов – Игорем Ласточкиным, Ксенией Мишиной и Сантой Димопулус. Кроме этого они исполняли танец на выбор конкурентов, сообщает Сегодня.
В зоне риска в двенадцатом эфире "Танці з зірками" оказалась пара Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук.
В отличие от предыдущего выпуска шоу, в котором не было "танца за жизнь", сегодня пары его исполняли. Согласно решению главного судьи проекта Влада Ямы, дополнительные балы за этот танец получили Артур Логай и Анна Карелина.
Неожиданным поворотом оказалось решение создателей шоу о том, что все три пары проходят в финал. Поэтому новый выпуск "Танців з зірками" никто не покинул. Зрительское голосование продлили на целую неделю. Сегодняшние голоса поклонников проекта будут прибавлены к результатам в следующей программе.