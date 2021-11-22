С декабря повысят часть налогов с зарплат

В Украине с декабря 2021-го увеличат минимальный и максимальный размер единого соцвзноса с зарплат. Кроме того, увеличится также и размер единого налога для физлиц-предпринимателей, сообщает Обозреватель.

Это следует из утвержденного бюджета Украины на 2021 год. Так, с декабря 2021-го минимальная зарплата повысится с 6000 до 6500 грн. Как результат, повысят и связанные с ним налоги.

Социальный взнос:

минимальный размер – с 1320 до 1430 грн;

максимальный размер – с 19 800 до 21 450 грн.

К минимальной зарплате и прожиточному минимуму также привязаны и налоги для физлиц-предпринимателей на единой группе.

Для "единщиков" первой группы:

с 260 до 268 грн.

Для "единщиков" второй группы:

с 1200 до1430 грн;

Отметим, в 2022-м минимальная зарплата увеличится всего на 200 грн. В результате и доходы украинцев, и размер налогов фактически будут замороженными.

Что еще изменится для "единщиков"?

Уже через месяц, с 1 января 2022 года, все физлица-предприниматели, кроме тех, кто находится на первой группе единого налога (нет нанятых сотрудников и до 1 млн грн выручки), должны будут установить регистраторы расчетных операций.

Кроме того, украинцы смогут требовать с таких предпринимателей чеки. А это гарантирует, что некачественный товар можно вернуть, а в случае, если продукт навредит здоровью, с помощью чека можно доказать, где его покупал.

Те, кто не может заплатить, имеют право обратиться за рассрочкой. Для этого нужно обратиться в свою налоговую по месту регистрации.

Также в следующем году минимальную зарплату запланировали повысить всего на 200 грн. Это вызвало большую волну возмущения как среди населения, так и среди экспертов.