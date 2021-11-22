Дипломаты работают над военным усилением Украины – Кулеба

Украинская дипломатия по поручению президента Владимира Зеленского работает над противодействием попыткам России ослабить Украину внутри и извне привлекает поддержку ключевых стратегических партнеров и развивает оборонное сотрудничество для укрепления обороноспособности Украины, безопасности государства и каждого гражданина, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы, дипломаты, продолжаем работать над тем, чтобы везде в мире находить средства для усиления нашей армии – это может быть оружие, военные детали, медицинское оборудование, углубленный обмен разведданными. Мы работаем над тем, чтобы Украина становилась сильнее не только на дипломатическом, но и на военном фронте" , – сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье.

Министр напомнил, что главная цель России – сделать Украину слабой, дестабилизируя ситуацию внутри страны, блокируя оборонное сотрудничество с другими странами, получение современного оружия, разведданных технологий.

"Президент Украины Владимир Зеленский ставит дипломатам противоположную задачу – делать Украину максимально сильной всеми способами" , – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины напомнил, что недавно посетил США, где подписал новую Хартию стратегического партнерства. В документе четко прописано роль РФ в агрессии против Украины и последствия за нее. Он также рассказал о переговорах в Брюсселе с руководством НАТО, министрами иностранных дел Германии и Франции, другими партнерами Украины.

"На всех переговорах речь шла о конкретных действиях, которые могут совершить партнеры, чтобы укрепить сильнейшую оборону Украины и наши вооруженные силы. Мы наполняем комплексный пакет сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий. Мы работаем над безопасностью нашего государства, а безопасность Украины – это безопасность каждого украинского гражданина" , – заявил министр.

Он подчеркнул, что новая наступательная операция России против Украины является одной из опций на рассмотрении руководства РФ и лично Владимира Путина.