Подарки, автомобили и не только: изменения в декларациях депутатов

В соответствии с законом "О предотвращении коррупции", все должностные лица, в том числе и народные депутаты Украины, ежегодно обязаны подавать декларации в НАПК. Но некоторые правки в документ могут вноситься и в течении года: если нардеп получил или потратил суму в более 50 прожиточных минимумов (114 700 грн), сообщает Сегодня.

Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает

Этим летом некоторые избранники решили не экономить на отдыхе. Например, нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко в июле потратил на каникулы 273 730 гривен — это почти 10 тысяч долларов. А месяцем ранее он приобрел квадрокоптер за 222 тысячи гривен. Возможно, чтобы запечатлеть моменты релакса.

Из политиков в аграрии

Еще один представитель монобольшинства Юрий Камельчук до запуска рынка земли этим летом успел купить себе два участка. Оба — почти по 7 соток. Расположены в селе Березовка Киевской области. За них депутат отдал 139 тысяч гривен.

Нардеп из фракции "Голос" Андрей Осадчук тоже присмотрел себе участок под Киевом, в селе Витачов. За 1218 м2 он заплатил 270 тысяч гривен.

Подарки — не отдарки

Презент в денежной форме задекларировала нардеп от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева. Более 5 миллионов гривен ей преподнес Валерий Владимирович Сурин. Вероятно, мужчина приходится политику отцом. Кроме того, Сурин подарил Аллахвердиевой наручные часы марки Zenith за 310 тысяч гривен.

Дорогой подарок Ирины Аллахвердиевой / Коллаж "Сегодня"

Член "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива задекларировал подарок в неденежной форме стоимостью 265 300 гривен. Его, судя по документам, политик получил от брата – Дмитрия Кивы.

Депутаты любят скорость

В июле этого года счастливой обладательницей Audi A4 2017года стала Елизавета Богуцкая. Железный конь обошелся "слуге" в 398 тысяч гривен. А в следующем месяце нардеп потратилась на еще один автомобиль — SKODA YETI 2012-го года за 248 тысяч гривен.

Внефракционный Гео Лерос тоже не против прокатиться с ветерком. В начале ноября он задекларировал мотоцикл HONDA CTX 700N 2014-го года за 132 тысяч гривен. А месяцем ранее добавил в свой автопарк мотоцикл HONDA NC 700XAD 2013-го года. Это средство передвижения обошлось в почти 135 тысяч гривен.

Представитель президентской фракции Никита Потураев превзошел всех коллег. У него одна из самых дорогих обновок в виде кроссовера Subaru Forester 2021 года. За такого четырехколесного товарища пришлось выложить немало — целых 1 103 284 гривен. Это почти $41,5 тыс.

Новое авто Никиты Потураева / Коллаж "Сегодня"

Дороже, чем "Укрзализниця"

На транспорт отдавал свои сбережения депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич. 553 тысячи в июле и 150 тысяч гривен в сентябре за услуги авиаперевозок.

Дорого обошлись транспортные услуги по Украине еще одному оппозиционеру Ренату Кузьмину. В октябре политик отдал за них 563 тысячи гривен.

Более 5 миллионов гривен глава фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко заплатил в июле на услуги проживания на территории Украины. Почти 385 тысяч — на расходы за транспорт. В сентябре он тратился по той же статье — всего более 115 тысяч гривен. А в октябре передвигался по Австрии. За что выложил со своего кармана около 732 тысячи гривен.

Чьи услуги самые дорогие

Не все политики вкладывают деньги в квартиры, машины и украшения. Некотрым дорого обходяться разного рода услуги.

Так Нестор Шуфрич отдал 190 тысяч гривен на охрану. Кроме того, он инвестировал в образование детей. Около 228 и 232 тысячи гривен обошелся один семестр обучения сына Ивана и дочери Марии.

Вдобавок Шуфрич став владельцем 100% ТОВ "Телепростір", он же телеканал UkrLive. На момент приобретения канал оценивается в 4 миллиона гривен.

Вышеупомянутый лидер "Евросолидарности" оплачивал юридические услуги общей суммой 24 миллиона гривен. А еще в начале осени Порошенко выложил 756 тысяч гривен за "получение образования".

Стоит упомянуть, что в сентябре он еще купил недвижимость за почти 1 миллион 240 тысяч гривен.

Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович обновлял декларацию по несколько раз в месяц. В основном вносил доходы. В средине лета более 16 миллионов гривен займа депутату вернул его коллега по фракции Нестор Шуфрич. В августе "накапали" проценты от кипрской компании ABH UKRAINE LIMITED — чуть меньше 3 миллионов в национальной валюте. И еще почти полтора миллиона гривен от этой же компании в сентябре. Тратился же Рабинович на брокерские услуги в Австрии. За них отдал 638 с половиной тысяч гривен.