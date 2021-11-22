Курс валют НБУ на 22 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 22 ноября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 21 ноября, вырос на 13 коп до 26.57 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 1 коп до 29.98 за 1 евро.

Курс рубля вырос до уровня 3.62 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов повысился на 8 коп до 35.69 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 13 коп до 28.64 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 6.41 за 1 польский злотый.