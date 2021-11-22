Дожди и мокрый снег: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 22 ноября в Украине ожидаются незначительные дожди в юго-восточных и местами северных и западных регионах (в Карпатах с мокрым снегом). Максимальная температура воздуха днем составит +13 градусов, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

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На западе дожди прогнозируются во всех областях, кроме Ивано-Франковской и Черновицкой области. Днем ожидается до +5 +8, ночью от -3 до +5.

В северных областях столбики термометра днем покажут +5 +8, ночью +3 +6 градусов, дожди пройдут в Житомирской области.

На востоке страны также будет дождливо, осадки не затронут Харьковскую область. Днем прогнозируется до +6 +9, ночью +3 +5.

В южных областях местами также ожидаются дожди. Днем температура воздуха составит +9 +13, ночью +3 +7 градусов.

В центре страны без осадков. Днем столбики термометра покажут +6 +8, а ночью +3 +5.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без существенных осадков, днем температура воздуха составит +6 +8 градусов, а ночью +4 +6.

Напомним, вчера в Украине, из-за ухудшения погоды, без света осталось 94 населенных пункта в пяти областях.