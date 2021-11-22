Украина и партнеры затормозили запуск "СП-2" – Кулеба

Тот факт, что российский газопровод "Северный поток-2" до сих пор не запущен, является результатом общих усилий Украины и ее партнеров, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире канала "Украина 24".

"Северный поток-2" давно должен быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта и выиграли много времени для лучших условий по противостоянию с Россией" , - отметил министр.

При этом он обвинил Кремль в ведении гибридной войны по таким фронтам: миграционный кризис, военная эскалация у границы Украины, повышение уровня пропаганды России в Евросоюзе и парализация Нормандского формата и Минского процесса.

Целью таких действия РФ, по словам Кулебы, является увеличение давления на ЕС для уступок по "Севпотоку-2".