В "ЕС" допускают объединение с другими партиями перед выборами

"Европейская солидарность" рассматривает возможность объединения с региональными проектами проевропейской направленности. Поскольку результаты выборов осенью прошлого года показали, что они получили огромную поддержку у себя на местах, но конкретные переговоры по этому поводу пока еще проводились, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

Как пояснил один из собеседников издания в команде бывшего главы государства, многие региональных партий, участвовавших в последних местных выборах, будут искать себе бренд, под которым они смогут пройти в Раду.

"Поэтому мы не исключаем, что к нашей команде на выборах присоединятся либо лидеры этих региональных партий, либо целые команды. Это в основном мэрские проекты. Но сейчас никаких конкретных переговоров с ними пока нет" , - рассказал он.

Единый формат объединения, который сейчас не против видеть на Лаврской - это с Виталием Кличко и его партией "УДАР".

Впрочем, недавно мэр Киева заявил, что его партия пойдет на выборы отдельно.

Как отметил один из источников в "Евросолидарности", сейчас между экс-президентом и Кличко сложилась неплохая коммуникация, но к чему она приведет - неизвестно.