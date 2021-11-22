Рада или тюрьма: какое будущее ждет Бурбу

Бывший глава ГУР Василий Бурба, возглавлявший операцию по захвату "вагнеровцев" и рассказавший, как ее сорвали, по мнению многих теперь имеет шансы стать топовым политиком. Но не меньшие шансы у Бурбы стать и топовым узником, если власти начнут качать тему госизмены, сообщает Depo.ua.

Никто из первых лиц Банковой не пришел в эту пятницу на шоу Савика Шустера на телеканале из пула Рината Ахметова, где обсуждался так называемый "вагнергейт". Пустые кресла приглашенных на эфир демонстративно, с максимальной публичной оглаской президента Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака показывали на телеэкранах как символ "пустых мест в высшей власти".

Многих это насторожило и удивило – почему власть не защищается и не нападает в ответ. В соцсетях даже стали придумывать разные версии того, как у Зеленского могли бы отбить обвинения и по крайней мере зародить зерно сомнения у зрителей. Но получилось так, что пока, в сухом остатке, этот раунд за Ахметовым.

Кстати, показательно, что этот скандал стал более громким, чем обнародованная проектом Bellingcat первая часть расследования обстоятельств срыва спецоперации. Возможно, потому, что в расследовании не было прямых обвинений в измене в адрес представителей украинской власти. У Шустера же определенные фамилии прозвучали именно в таком контексте. В частности, Василий Бурба, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в 2016-2020 годах, заявил: устную команду перенести операцию по захвату "вагнеровцев" дал президент Зеленский, а передал Андрей Ермак во время встречи 23 июля 2020 года.

Интервью Бурбы было показано в записи, потому что самого генерал-полковника в то время, когда он должен был быть в прямом эфире, вызвали на допрос в СБУ по поводу "вагнергейта". Зная или подозревая о развитии событий, рассказ записали загодя. Бурба фактически обвинил руководство государства в срыве операции и сказал о "кроте"-предателе, который работает на Россию где-то в верхах украинской власти.

Это интервью за один вечер сделало из него звезду и возможное "новое лицо" для избирателей. Но прежде, чем говорить о будущем Бурбы, вспомним его прошлое.

Кто такой Бурба

Генерал-полковник Василий Бурба – сверстник президента Зеленского, обоим по 43 года. Всю свою карьеру он связал со спецслужбами, поэтому информации о нем в свободном доступе немного. Но кое-что все же найти можно.

Бурба – карьерный сотрудник СБУ, работал он там и во времена власти "регионалов" и подозреваемого в государственных преступлениях экс-председателя СБУ Александра Якименко. Трудился как спецслужащий среднего звена и получал высокие награды. В 2011 году майор Василий Бурба получил от тогдашнего президента Виктора Януковича орден Богдана Хмельницкого III степени.

В 2015 году Василий Бурба переходит в разведку Минобороны Украины на должность заместителя начальника ГУР. В следующем году указом президента Петра Порошенко его награждают орденом Богдана Хмельницкого II степени за ряд удачных агентурно-разведывательных операций. Весь дальнейший карьерный взлет Бурбы связан с президентом. В октябре 2016 года Бурба становится начальником ГУР. Ему присваивают звание генерал-майора, в следующем году — генерал-лейтенанта, а через год – генерал-полковника.

Звезда Василия Бурбы, казалось бы, закатилась со сменой президента. После того как разразился скандал с провалом операции по задержанию "вагнеровцев", Зеленский уволил его с должности начальника ГУР. Бурбу издевательски выгнали с государственной дачи в Конча-Заспе, которую он арендовал по должности, и лишили государственной охраны. Но империя, как говорится, нанесла ответный удар...

Как уже было сказано выше, теперь власти почти не атакуют Бурбу открыто. И дальнейшие варианты развития событий зависят от того, будут ли они придерживаться выбранной линии поведения.

Партия Бурбы﻿

Возможность создания Василием Бурбой партии имени себя под следующие выборы крайне низка. Он никогда не был в политике, и даже если под него создадут политсилу, у него нет опыта в том, что с ней делать. Здесь можно вспомнить Зеленского, который тоже со своими "слугами" не имел никакого политического опыта. Но он получил поддержку широкого круга олигархов и уже хорошо умел выступать перед публикой. Оставалось только выучить украинский...

Бурба как новый флагман "ЕС"

На поверхности лежит вариант, при котором правдоруба, патриота и воина Бурбу берет под свои знамена какая-то крупная партия из числа патриотической оппозиции, скажем, "Евросолидарность". А может, не просто берет, а даже поручает ему возглавить партию и повести ее на выборы вместо Петра Порошенко (чтобы собрал голоса тех, кто симпатизирует позиции "ЕС", но не любит ее нынешнего лидера).

Насколько этот вариант реален, покажут дальнейшие события, но если это и произойдет, то несколько погодя, во избежание обвинений в том, что раздувание "вагнергейта" заказали разведчику. Пока вариант с "ЕС" кажется тоже маловероятным, но все может изменить судебный процесс против Бурбы — это сделает его еще более известным и еще более привлекательным для разных политических партий.

Тюрьма

Власть может начать судебный процесс против Бурбы, например, за госпредательство, но это будет с ее стороны равнозначно выстрелу себе в ногу. Потому что за Бурбу сейчас выйдет, пожалуй и не меньше, чем за Стерненко. Параллельно с созданием образа жертвы значительно повысятся и шансы Бурбы на большое политическое будущее. Возможно, именно поэтому власти, понимая последствия, сейчас не работают над уничтожением имиджа Бурбы (если не учитывать нескольких мелких блоггеров, распространяющих информацию о "Бурбе, который разгонял Майдан во времена Януковича") и не открывают в отношении Бурбы дел. Кстати, о Бурбе времен Януковича — секретной эта информация никогда не была.

Если коротко, во время Революции Достоинства Василий Бурба возглавлял второе управление К главка СБУ, где занимался координацией работы с правоохранительными органами, прокуратурой, Минобороны, МЧС и судами. В его адрес звучали обвинения в участии в разгоне Майдана, слежке за активистами, поджогах автомобилей Автомайдана. Со ссылкой на заявления бывшего генерала милиции, экс-губернатора и политика Геннадия Москаля, СМИ пишут, что Бурба был одним из исполнителей оперативных планов "Бумеранг" и "Волна", с помощью которых во исполнение задач от режима Януковича силовики пробовали зачистить Майдан в феврале 2014 года. Если верить этим данным, Бурба якобы отвечал за блокирование дорог на въездах в Киев и обеспечение передвижения силовиков в центре столицы, должен был обеспечить работу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям при зачистке Майдана.



Под постмайданную люстрацию Бурба не попал: возможно потому, что был не руководителем, а исполнителем малозаметного среднего звена. Зато получил возможность "искупить вину" за специфические задачи, выполняемые (или, может, тихо саботированные – точно об этом до сих пор никто так и не рассказал) на Майдане. С февраля 2014 г. он возглавлял Департамент контрразведки СБУ, координировал работу оперативных групп, участвовал в ряде удачных операций в составе боевого подразделения в зоне проведения АТО. За успешное препятствование деятельности диверсантов он награжден отличиями СБУ, в частности, именным оружием.

Забвение﻿

Понимая масштаб этого "компромата", власть его не использует — видимо, есть четкое осознание, что создать из Бурбы предателя государства и врага Майдана будет значительно труднее, чем судами и обвинениями превратить его в жертву режима, со всеми очевидными последствиями.

В то же время, если не подогревать постоянно интерес к этой незаурядной личности — а судя по тому, что его вчера не было на акции протеста возле ОП, Бурба и сам к большей популярности не стремится — память о Бурбе, бросившем вызов власти, скоро перебьют другие яркие новости и он останется, так сказать, "героем одного сюжета". На самом деле такой вариант устроил бы всех. С большой долей вероятности можем предположить, что и его тоже.