Венедиктова о расследовании покушения на Шефира: Мы на месте не стоим
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверяет, что совместная следственная группа активно работает по установлению всех причастных к покушению на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, сообщает Вести.
"По покушению на Шефира. То, что мы не выходим на брифинги, не означает, что мы не работаем", – отметила Венедиктова.
Чиновник добавила, что дело заслушивается каждую неделю.
"Как только у нас будет та информация, с которой можно выходить на широкую публику, мы выйдем. Но на месте мы не стоим", – уточнила она.
По словам Венедиктовой, дело расследует совместная следственная группа.
Она отметила, что в тех случаях, когда злоумышленник не был установлен "по горячим следам", расследование дела затягивается.
"Если мы не нашли сразу же того, кого привлечь к ответственности, это не означает, что мы завершили дальнейшее расследование. У нас всегда есть вопрос исполнителя, посредника, организатора и заказчика. И если правоохранители видят, что они могут "подняться выше", они работают дальше, не выходя с какими-то первыми победами. В данном случае очень взвешенный подход. И если мы не выходим на брифинги по данному вопросу, то это не означает, что мы не работаем. Работаем", – резюмировала генпрокурор.