Венедиктова о расследовании покушения на Шефира: Мы на месте не стоим

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверяет, что совместная следственная группа активно работает по установлению всех причастных к покушению на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, сообщает Вести.

"По покушению на Шефира. То, что мы не выходим на брифинги, не означает, что мы не работаем" , – отметила Венедиктова.

Чиновник добавила, что дело заслушивается каждую неделю.

"Как только у нас будет та информация, с которой можно выходить на широкую публику, мы выйдем. Но на месте мы не стоим" , – уточнила она.

По словам Венедиктовой, дело расследует совместная следственная группа.

Она отметила, что в тех случаях, когда злоумышленник не был установлен "по горячим следам", расследование дела затягивается.