Названы самые надежные автомобили 2021 года

В ежегодном рейтинге Consumer Reports самых надежных брендов правят бал японские компании. Tesla занимает место в конце третьей десятки, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Авторитетное издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей. Первое место заняла марка Lexus. Она лишь на один бал опередила Mazda, третье место осталось за Toyota, далее следуют Infiniti, а также Buick, Honda и Subaru. У Tesla - только 27 место.

Интересно, что седаны, хэтчбеки и универсалы оказались значительно надежнее кроссоверов, внедорожников и пикапов. Ряд автомобилей повысили свою среднюю надежность к 2021 году. Меньше проблем стали приносить своим владельцам кроссоверы Acura, Audi Q7, BMW X3, Chevrolet Blazer, Chevrolet TrailBlazer, Chevrolet Traverse, Ford Bronco Sport, Ford Mustang Mach-E, Ford Ranger, Genesis G70, Honda Odyssey, Honda Passport, Volkswagen Jetta, Volvo XC60 и пр.

С другой стороны, надежность некоторых моделей упала. Сильнее всего в рейтинге "просели" Chevrolet Bolt, Hyundai Santa Fe и Jeep Gladiator.

Ежегодно Consumer Reports собирает данные о надежности новых автомобилей через онлайн-анкеты. Владельцев машин расспрашивают о любых проблемах, с которыми они столкнулись за предыдущие 12 месяцев.

Опрос затрагивает 17 пунктов, включая двигатель, трансмиссию, электронику, кузов, мультимедиа и пр. Прогнозируемая оценка надежности находится по шкале от 0 до 100 со средней оценкой от 41 до 60 баллов.