В Иране начались слушания по делу о сбитии самолета МАУ

Иранский военный суд 21 ноября начал слушания по делу о сбитом пассажирском самолете компании "Международные авиалинии Украины" в начале 2020 года, сообщает Радио Свобода.

На слушаниях 21 ноября в Тегеране присутствовало десять военнослужащих разных рангов, а также семьи погибших и адвокаты с обеих сторон. В отчете не указаны лица подозреваемых, но их имена были зачитаны вслух в суде.

Суд заслушал заявления адвокатов подсудимых и семей погибших. О следующем заседании будет объявлено позже.

Слушание было первым после того, как рейс PS752 авиакомпании "МАУ", следовавший в Киев, разбился вскоре после взлета с Тегерана 8 января 2020 года, в результате чего погибли все 176 человек на борту.

В июне 2021 года правительство Канады обнародовало выводы расследования сбивания самолета PS752. Согласно им, нет доказательств, что оно было запланировано, в то же время власти Ирана несут ответственность за катастрофу. В Министерстве иностранных дел Украины поздравили публикацию этого отчета.