Как выбрать говядину для самого вкусного стейка

Говяжий стейк – одно из самых популярных блюд в ресторанах и гриль-барах. Немудрено, что вкуснейший кусок мяса на гриле привлекает так много людей. Сочный, прожаренный, с корочкой, в компании свежих овощей – мечта любого гурмана, сообщает Сит.

Свиной и куриный стейки тоже хороши, но традиционно именно говядина считается лучшей для приготовления этого блюда. Как повторить трюк шеф-повара и приготовить такой же вкусный стейк дома? Наверное, предпринимали несколько неуспешных попыток? Если да, то знаете, что говядина иногда превращается в твердую сухую подошву.

Главное в приготовлении стейка – правильный кусок мяса. Для стейка лучше всего выбирать такие части:

толстый край – кусок мяса со спины около лопатки, с которого вырезаются самые лучшие стейки;

рибай – удобен для домашнего приготовления, так как получается сочным. Быстро обжаривается с двух сторон и томится несколько минут под крышкой сковороды или в духовке;

тонкий край – поясничная часть молодого быка. Мягкая и деликатная, она годится для быстрой жарки и гриля;

вырезка – самый нежирный кусок мяса. Филе-миньон и шатобриан готовятся из нее.

Степень прожарки каждый выбирает для себя сам – согласно своим вкусовым предпочтениям. Существуют такие: с кровью, слабой и средней прожарки, почти прожаренный и прожаренный стейк.

Что касается маринада – его практически не используют в приготовлении стейка. Соль, перец, травы – вот те ингредиенты, которые берут шеф-повара и домашние кулинарные гении. Чем проще маринад, тем ярче выражается вкус самого мяса. Это один из критериев, по которым он отличается от шашлыка. Последний долго маринуется во всевозможных соусах.

Стоимость говядины, как правило, выше свинины. Она и более полезная, и жира в ней меньше. Витамины группы В, РР, А, К, а также медь, железо, кальций, магний и марганец – далеко не все важные микроэлементы, содержащиеся в таком мясе. Его рекомендуют диетологи для правильного питания взрослых и детей, а терапевты – для поддержания нормального уровня гемоглобина в крови и укрепления иммунитета.