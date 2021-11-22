Японские ученые объявили о "самоликвидации" дельта-штамма COVID-19

Дельта-штамм коронавируса в Японии мог "самоликвидироваться", что привело к снижению заболеваемости COVID-19 в стране. Об этом, ссылаясь на японские СМИ, сообщает РБК.

По словам профессора Национального института генетики Ицуро Иноуэ, дельта-штамм коронавируса мог накопить слишком много мутаций в неструктурном белке под названием nsp14, который отвечает за способность SARS-CoV-2 "исправлять" имеющиеся ошибки и недостатки, что в итоге привело к "самоуничтожению" штамма.

"Дельта-штамм коронавируса в Японии распространялся очень быстро и не пропускал другие штаммы. Но по мере того, как в нем накапливались мутации, мы полагаем, что в конечном итоге он стал неисправным, и не смог производить свои копии. Учитывая, что число случаев не увеличивается, мы думаем, что в какой-то момент во время таких мутаций он направил себя по пути к естественной самоликвидации", — сказал Иноуэ.

Другой японский ученый, профессор факультета медицины Университета Симанэ Такэси Урано тоже заявил, что вирус с поврежденным белком nsp14 имеет меньшую способность к воспроизведению, что может быть одним из факторов снижения числа новых случаев заражений коронавирусом.

"Nsp14 происходит от вируса, и химическое средство для сдерживания этого белка может стать многообещающим лекарством, разработка которого уже ведется", — сообщил ученый.

Как пишет The Japan Times, снижение заболеваемости COVID-19 стали наблюдать в Японии через три месяца после выявления рекордного числа зараженных за сутки — почти 26 тыс. человек. По данным газеты, заболеваемость упала до 200 человек в сутки, а 7 ноября не было зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса.

Согласно последним данным, в Японии за сутки выявили 20 новых случаев заражения COVID-19. К тому же, в стране не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса, передает газета.