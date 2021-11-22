Пентагон успешно испытал "летающий авианосец"

В США опробовали технологию будущего — в небо поднялся транспортный самолет C-130A с экспериментальными беспилотниками X-61A Gremlin на борту. Рои дронов, по мнению американцев, обеспечат господство в воздухе над любым противником, сообщает РИА Новости.

Особая роль

Дроны, как показывают последние конфликты, стремительно вытесняют пилотируемую авиацию: ведут разведку, указывают на цели, наносят удары и выполняют роль узлов связи. Преимущества очевидны: дешевле и жизни летчика ничего не угрожает.

Но у большинства современных военных беспилотников малый радиус действия, это авиация тактического звена (исключение — американские RQ-4 Global Hawk с дальностью около тысячи километров). Поэтому пункт управления дронами, как правило, находится недалеко от зоны боевых действий. Достаточно его уничтожить, и аппараты рухнут.

Пентагон пытается решить эту проблему с 2014 года. В том числе с помощью проекта Gremlins — недорогие БПЛА среднего размера с полуавтономной системой управления. Главное требование: дроны должны базироваться на пилотируемом самолете и возвращаться на носитель после выполнения боевой задачи. С 2018-го технологию испытывали на базе экспериментальных X-61A — с переменным успехом.

В ноябре 2019 года проверяли аэродинамику "Гремлинов" — под крылом самолета. В январе 2020-го дрон впервые отделился от носителя и отправился в свободный полет.

По замыслу разработчиков, после выполнения боевой задачи беспилотник стыкуется с док-станцией, которую на тросе тащит С-130А, и транспортник втягивает его в грузовой отсек. Однако все девять попыток вернуться на базу были неудачными — мешала чрезмерная тряска. Ликвидировать ее удалось лишь сейчас.

Собрать за полчаса

Тактико-технические характеристики X-61A "Гремлин" известны. Это беспилотник самолетного типа с толстым фюзеляжем, узким прямым крылом и турбореактивным двигателем. Длина — 4,2 метра, размах крыльев — около 3,5 метра. Взлетная масса — 680 килограммов, из которых 66 — полезная нагрузка.

Дальность — 560 километров. Малый боевой радиус нивелируется возможностью базирования на дальнемагистральном самолете — это ноу-хау проекта.

"В случае успеха ВВС США получат совершенно новые боевые возможности. Мы сможем запускать дроны в воздух на границе зоны действия ПВО противника. Самолет-носитель остается вне зоны поражения, а рой запущенных с него дронов собирает информацию, идентифицирует цели и выполняет другие функции в опасной для летчиков зоне" , – рассказал журналистам менеджер программы "Гремлин" Тим Китер.

По словам Китера, следующий этап — тестовый запуск сразу четырех дронов. Самолет должен потом собрать их за полчаса.

Независимо от результатов наблюдатели уже заговорили о тактике войн будущего: применении недорогих беспилотников целыми роями. Расчет Пентагона, по мнению экспертов, прост. В случае вооруженного противостояния с равным или близким по силе противником американцы задействуют прежде всего авиацию. В авангарде пойдут БПЛА, которые не только укажут на цели, прикроют от радиоэлектронного противодействия, но и смогут заправлять пилотируемые самолеты топливом.