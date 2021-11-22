Штурм границы: около 150 мигрантов пытались прорваться в Польшу

За прошедшие сутки, 21 ноября, мигранты в очередной раз пытались силой попасть в Польшу со стороны Беларуси. На этот раз группа из 150 беженцев хотела прорваться через границу в районе села Дубиче-Церкевне, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Вчера, 21 ноября, на охраняемом участке в Дубиче-Церкевне около 150 агрессивных иностранцев пытались проникнуть на территорию Польши. Атаку на польской границе контролировали белорусские службы" , - говорится в сообщении.

По информации польских пограничников, всего за воскресенье было зафиксировано 346 попыток незаконного пересечения границы, а за содействие в нелегальной миграции задержаны три человека: двое граждан Сирии и гражданин Грузии.

Кроме того, в отношении 58 человек было вынесено решение о депортации с территории Польши.

Wczoraj tj. 21.11 na odcinku ochranianym przez Placówkę w Dubiczach Cerkiewnych ok. 150 agresywnych cudzoziemców próbowało wedrzeć się na terytorium Polski. Atak na polską granice nadzorowany był przez białoruskie służby.#zgranicy pic.twitter.com/aBYTO02lMw — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 22, 2021

Отметим, что днем ранее, мигрантами было сделано около 200 попыток нелегального пересечения границы Польши со стороны Беларуси. Всем этим попыткам удалось предотвратить.

Добавим, что со стороны Беларуси в Литву за прошедшие сутки пытались попасть 70 мигрантов.