Что заставляет людей подавать на развод

Межличностные отношения двух близких людей, как правило – штука непростая. ﻿ А уже само по себе решение связать свою судьбу с другим человеком узами брака (даже гражданского), требует от обоих ответственности, верности, терпения и… готовности к тому, что после этого шага сама ваша жизнь может очень сильно измениться – и не факт, что в лучшую сторону, сообщает Обозреватель.

Но всё это будет по плечу, если ваши отношения изначально скрепляет высокое чувство взаимной любви! "Нейрофизиология" утверждает, что любовь – это просто химическая реакция в нашем головном мозге, которая перестаёт существовать, максимум – через пять лет. И нередко, после этого, перестаёт существовать и сам брак. Но если перейти от теории, к чистой практике, то какие же именно факторы, с одной стороны способствуют разрушению супружеского союза, а с другой, наоборот могут способствовать его сохранению, на протяжении многих десятков лет? И не удивляйтесь тому, что это одни и те же факторы!

1) Фактор эффективной коммуникации. Чем больше между супругами взаимопонимания на эмоциональном и вербальном уровне, тем выше их шансы прожить долгую и счастливую жизнь. Это фактор состоит из двух ступеней:

- обоюдное понимание чувств и эмоций друг друга;

- близость мыслей и рассуждений при решении важных семейных проблем.

В противном случае, если такого понимания и близости совсем нет, то общение между супругами может быстро стать исключительно конфликтным, или прекратиться вовсе.

2) Фактор терпения и самоконтроля. Мы изначально влюбляемся в "достоинства" своей второй половины, но жить в быту, под одной крышей, уже приходится с её "недостатками". Именно поэтому, способность удержать своё раздражение, не делая при этом острых и обидных замечаний, например, по поводу излишней болтливости, или вовремя закрыть глаза на расставленные по всюду носки – это очень важные навыки, которые также способствуют сохранению отношений. При отсутствии же данных умений, острые семейные конфликты между супругами постепенно станут неизбежными.

3) Фактор желаемого образа. Поскольку для любого из нас важно не только быть кем-то в своих собственных глазах, но и быть определённый символом в глазах своей второй половины, при непонимании этого момента, в семье могут возникать грандиозные ссоры и скандалы. Например: для мужа очень важно, чтобы его жена видела в нём решительную и сильную личность. С этой целью он регулярно приносит ей истории (иногда им выдуманные), как он на работе жёстко отстаивает интересы свои, а значит и интересы их семьи. Для этого он резко разговаривает как со своими коллегами, так и с руководителями. Но, вместо похвалы от своей супруги, которая всего этого не понимает, он регулярно слышит от неё упрёки в том, что не умеет корректно разговаривать с людьми, и вообще не способен решать рабочие конфликты. Естественно, от таких замечаний, муж приходит в ярость, которая тут же выплёскивается на жену. А та, в свою очередь, по причине того, что очень хочет выглядеть в глазах мужа сильной и эмоционально независимой (кстати, такое поведение – сейчас вообще самый модный женский стиль), делает вид что его ярость её вообще не цепляет. За что и получает от разъярённого супруга грубые упрёки в безразличии к нему, и к его стараниям за ради семейного благополучия.

4) Фактор интимной близости. Из-за неудовлетворённости своей интимной жизнью, у супругов, естественно, возникает целая гамма проблем: начиная с хронической раздражительности жены (особенно если она заслуженно имеет чёрный пояс по Камасутре), и заканчивая полной эмоциональной отрешённостью мужа, который, в таких обстоятельствах, начинает искать замену жене на стороне (иногда, среди её же подруг). Ну и само собой, как только в семейных отношениях начинаются нескрываемые измены, такой брак начинает трещать по всем швам. И если его и удаётся спасти, то либо благодаря "святому терпению" жены, либо в результате полного отсутствия самоуважения со стороны мужа.

5) Детский фактор. Я про наличие детей в браке и их возраст. Вообще на том, чтобы дети в браке обязательно были, в большинстве случаев настаивают, естественно, жёны – ведь материнский инстинкт тут является сильнейшим мотивом. И когда ребёнок появляется, то в подавляющем большинстве случаев он сначала брак укрепляет, повышая таким образом мужскую ответственность перед семьёй. Но при увеличении числа детей, или при непредвиденных ситуациях, связанных с их здоровьем – например, если у ребёнка диагностировали тяжёлое, неизлечимое заболевание – многие мужчины начинают очень тяготится своими супружескими обязанностями. И по этим причинам, нередко, оставляют семью. Но если же дети растут здоровыми, то этот фактор часто является решающим, как для женщины, так и для мужчины, обязательно сохранять свой брак, даже если отношения между супругами уже давно и безнадёжно испорчены.

6) Фактор вмешательства в семейные дела со стороны родных. Жить под одной крышей с родителями – это ещё одна серьёзная проблема. Супругам, особенно молодым, очень важно отделиться от родительского дома. Ведь часто именно вмешательство родителей, в семейные отношения своих детей и приводят к тому, что молодые супруги, либо сбегают, из-под такой опеки, либо очень сильно начинают мечтать о разводе. Отдельная тема – когда проживая уже не вместе с родителями, муж, или жена вместо того чтобы принимать самостоятельные решения, остаются зависимыми от мнения своих отцов и матерей, что также очень деструктивно для любых семейных отношений.

7 ) Материальный (или финансовый) фактор. Многолетние исследования семейных психологов по всему миру неумолимы, и убийственны для любой романтики. Согласно им, самые крепкие и стабильные браки на земле – это браки по расчёту. Если у супругов существует прочная финансово-материальная основа для их союза – крупные финансовые активы, много движимого и недвижимого имущества, и тем более если всё это грамотно распределено, и зафиксировано в брачном контракте, то это почти стопроцентная гарантия сохранения таких семейных отношений на долгие-долгие годы. Ведь все эти обстоятельства раскрепощают отношения мужа с женой, они перестают мешать друг другу жить и работать в своё удовольствие, обсуждая при этом лишь по-настоящему интересные для них темы.

8) Фактор выносливости, в результате развода. Как показывают исследования семейных психологов последних лет, несмотря на то, что сами женщины, в большинстве случаев, до последнего пытаются спасти свой брак, именно они гораздо увереннее мужчин чувствуют себя поле развода. Это, по всей видимости, связанно с резко возникшим чувством внутреннего освобождения, которого женщины, с одной стороны бояться, а с другой, когда его испытывают, ни за что не хотят больше терять, иногда вновь и вновь отказываясь от новых официальных отношений. С мужчинами же наблюдается противоположная картина. Развод, особенно если его добилась женщина, это довольно тяжёлый удар по их личной самооценке. Многие мужчины, будучи и так мало общительными, пережив развод, особенно после своих сорока лет, и вовсе замыкаются в себе. Завязывая прочные контакты лишь с бутылкой и стаканом.

И совет здесь, по сути, один – ищите способ разорвать личную дистанцию, и старайтесь проводить как можно больше времени за интересными лично для вас делами, не перегружая друг друга рутинными домашними обязанностями, проблемами и упрёками. Ведь, в конце концов, точку в семейных отношениях поставить гораздо легче, чем правильную запятую, в выражении: "Уйти нельзя остаться".

А значит и окончательный выбор в этом вопросе, всё равно всегда остаётся за вами.