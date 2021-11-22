Две области покидают "красную" зону

В Луганской и Львовской областях стабилизировались показатели по распространению коронавируса. Эти области покидают "красную" зону. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга, сообщает РБК-Украина.

По его словам, третью неделю фиксируют недельный спад количества случаев коронавирусной болезни и количества госпитализированных.