Две области покидают "красную" зону
В Луганской и Львовской областях стабилизировались показатели по распространению коронавируса. Эти области покидают "красную" зону. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга, сообщает РБК-Украина.
По его словам, третью неделю фиксируют недельный спад количества случаев коронавирусной болезни и количества госпитализированных.
"По карантинным индикаторам Луганская и Львовская области выходят из красного уровня эпидемической опасности. Поэтому на этой неделе будем инициировать заседание государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям", - заявил он.