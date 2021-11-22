Новый стандарт Wi-Fi: чем удивит седьмое поколение беспроводной связи

Версия Wi-Fi 6E только начинает входить в обиход, однако следующее седьмое поколение беспроводной связи, похоже, представят уже на технологической выставке CES. Согласно последней информации, разработчики из MediaTek продемонстрируют всем желающим его возможности, сообщает 24 Канал.

Сегодня развитием Wi-Fi 7 заняты такие компании как Qualcomm, Samsung и MediaTek. Разработка проходит под контролем Wi-Fi Alliance – всемирного, неприбыльного промышленного объединения, целью которого является содействие росту беспроводных локальных сетей.

Что известно о Wi-Fi 7

Предполагается, что новый стандарт опередит возможности своих предшественников.

Он обеспечит прирост скорости в 2,4 раза по сравнению с Wi-Fi 6 и 6E.

Обещают более низкую задержку при передаче данных и стабильное соединение вследствие использования большего числа каналов.

Роутеры c Wi-Fi 7 будут спешно отфильтровывать интерферирующий сигнал от соседских устройств.

Однако не следует ожидать быстрого освоения новой технологии. Пока она еще в процессе разработки и тестирования. Первые устройства с его поддержкой будут продавать только в 2023-2024 году. До этого ее будут активно тестировать со второго квартала 2022 года. Однако для этого спецификации нового стандарта должны быть утверждены соответствующими органами.

Выставка CES должна пройти в январе 2022 года. В это время MediaTek пообещала первую демонстрацию возможностей технологии. Что интересно, в своем анонсе компания упомянула о метаверсе.