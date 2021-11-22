Подписаны соглашения на строительство блоков ХАЭС

Компания Westinghouse (США) и НАЭК "Энергоатом" подписали два соглашения о сотрудничестве, предусматривающие начало реализации проектов по строительству двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС по технологии АР1000, сообщает Интерфакс-Украина.

Подписание документов состоялось в ходе международной конференции "Атомные возможности для развития страны" в понедельник в Киеве.

Как передает корреспондент "Энергореформы", одно из соглашений предусматривает закупку услуг американской компании по проектированию энергоблоков, другое - закупку тренажера и оборудования с длительным сроком эксплуатации.