Украинской "дочке" Сбербанка дали отсрочку на смену названия

Хозяйственный суд г. Киева предоставил дочернему банку российского Сбербанка отсрочку на смену названия на 9 месяцев. Банк должен использовать в Украине другое название с 11 сентября 2022 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в решении суда, размещенном в Едином реестре судебных решений.

В обосновании заявления об отсрочке исполнения решения суда представители АО "Сбербанк" указывали, что в настоящее время немедленное исполнение решения является невозможным и требует прохождения организационных, административных и внутренних процедур, а именно: согласование изменений в уставных, регистрационных и разрешительных документах; организационные процедуры по информированию клиентов, замена всей договорной и деловой документации, финансовых/платежных инструментов, оборудования.

В ходе судебного процесса Ощадбанк отмечал, что ходатайство "дочки" Сбербанка об отсрочке исполнения судебного решения является безосновательным, а "подсчеты срока исполнения решения суда не заслуживают внимания из-за их несоответствия действительности и надуманности" .

В судебных материалах отмечается, что по состоянию 1 августа 2021 года банк имел 89 отделений, 67 банкоматов, 3941 POS-терминалов. Его клиентами было 317 071 физических и 34 905 юридических Банк эмитировал 179 026 платежных карт.

Напомним, в августе Верховный суд принял окончательное решение о запрете российскому Сбербанку использовать торговую марку "Сбербанк" на территории Украины. После этого украинское подразделение "Сбербанка России" решило сменить название. Банк будет называться "Международный резервный банк".