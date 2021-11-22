Киев скоро может выйти из "красной" зоны – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица Украины скоро может выйти из "красной" зоны адаптивного карантина при сохранении нисходящей динамики заболеваемости COVID-19. При этом он призвал людей не расслабляться, соблюдать карантинные правила и вакцинироваться, сообщает Левый берег.

"У нас сейчас положительная динамика и, - тьфу-тьфу-тьфу, я держу кулаки, - если она сохранится, мы можем в ближайшее время перейти из красной зоны в оранжевую" , - заявил Кличко в эфире ТРК "Киев.

По его словам, заполняемость больниц в Киеве уже меньше порогового значения "красной" зоны, хотя уровень госпитализаций все еще зашкаливает.

"Заполняемость больниц на сегодня немного меньше, чем в предыдущие дни, - 58%, заполняемость коек с кислородом - 61%. Чуть меньше, чем было, но расслабляться не нужно" , - сказал он.

Кличко предположил, что этому способствует высокий по сравнению с другими регионами Украины уровень вакцинации от COVID-19 в Киеве.