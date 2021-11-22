Ученые выявили в сыре с плесенью особенное свойство

Эксперты считают, что сыр с плесенью имеет особенные чудодейственные свойства. После проведения ряда исследований оказалось, что в этом деликатесе есть химическое соединение – спермидин, благодаря которому можно увеличить длительность жизни, сообщает Menslife.

Представители науки проводили опыты на лабораторных животных в результате чего доказали, что употребление такого сыра продлевает жизнь не только животным, но и людям. Такой эффект достигается благодаря взаимодействию спермидина с биологическими процессами, которые происходят в организме.

Это вещество способствует избавлению от токсических элементов, которые содержатся в клетках, в результате чего они очищаются.

Кроме того, было выявлено, что сыр с плесенью нормализует обмен веществ благодаря увеличению нужной организму масляной кислоты, а также способствует выработке полезного холестерина.