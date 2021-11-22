Австралия впервые с 2020 года открывает границы: для кого

Австралия открывает свои границы впервые с начала пандемии коронавируса. С 1 декабря в страну смогут попасть владельцы виз, которые привились от COVID-19.﻿ Об этом, со ссылкой на западные СМИ, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Возвращение квалифицированных рабочих и студентов в Австралию – важная веха на нашем пути возвращения к обыденности" , – заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

В частности, в список категорий граждан, которым разрешили въезд на территорию Австралии, входят:

владельцы студенческой визы,

трудовые мигранты,

лица, которым можно находиться в Австралии по семейным обстоятельствам.

Вместе с тем, с 1 декабря Австралия также откроет границы для полностью привитых от коронавируса граждан из Японии и Южной Кореи. Указано, что туристы из этих стран могут, при условии наличия отрицательного результата ПЦР-теста, не проходить карантин после пересечения границы.

Отметим, что с марта 2020 года в Австралии действуют одни из самых строгих пограничных правил в мире – в частности, страна полностью закрыла свои границы для иностранных туристов.