В девяти областях во всех образцах обнаружен штамм "Дельта"

Во всех просеквенированных на минувшей неделе образцах анализов пациентов с COVID-19 из девяти областей Украины выявлен штамм "Дельта", сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"На прошлой неделе было проведено секвенирование образцов из девяти областей Украины. В результате секвенирования и анализа полученных результатов обнаружено, что у всех проанализированных пациентов обнаруженный штамм коронавируса является штаммом "Дельта" , - сказал он на брифинге в понедельник.

Ляшко также сообщил, что в настоящее время в Украине за неделю в среднем секвенируется около 80-100 образцов.

Он напомнил, что с сентября 2021 года Украина уже имеет мощности для собственного секвенирования. Это позволяет полностью расшифровать геном вируса и осуществлять эпиднадзор за всеми циркулирующими в стране штаммами коронавируса.