В горах Китая при невыясненных обстоятельствах погибли четыре геолога

На юго-западе Китая в лесном горном массиве в провинции Юньнань найдены погибшими четыре пропавших члена экспедиции Управления геологической разведки КНР, сообщает Корреспондент.

По данным местных властей, геологи пропали без вести еще 15 ноября. В целом в их поисках приняли участие порядка 3 тысяч человек. Самому старшему из погибших было 32 года, самому младшему 25 лет. Все они служили в армии.

Причину смерти геологов пока не удалось установить. Ведется следствие.