Компании по всему миру привлекли на IPO рекордную сумму

В 2021 году около 2850 компаний по всему миру привлекли рекордные 600 млрд долларов на первоначальном публичном размещении акций (IPO), сообщает Экономическая правда.

По данным агентства Bloomberg, за 6 недель до 2022 года мировой рынок IPO обновил сразу два рекорда - по количеству сделок и по их объему.

"Прошлый максимум был зафиксирован в 2007 году, когда компаниям удалось привлечь около 420 млрд долл. инвестиций" , - пишет издание.

Агентство объясняет подобные показатели рекордным ростом фондового рынка на фоне поддержки со стороны мировых центробанков.

"В то же время восстановление экономик после пандемии наряду с мерами стимулирования способствовало росту доходов компаний" , - добавляет Bloomberg.

Соглашения с участием SPAC принесли в этом году рекордные 159 млрд долл., однако интерес к ним, достигший пика в начале года, заметно упал, в том числе из-за давления со стороны регуляторов.

При этом лидером мирового рынка IPO Bloomberg назвал американского производителя электромобилей Rivian, который в ноябре привлек почти 12 млрд долл. при оценке около 77 млрд долл. За первые дни торгов акции компании подорожали на 120%, вызвав высокий спрос со стороны инвесторов, надеявшихся, что стартап станет "следующей Tesla".

Крупнейшим в Азии стал IPO китайского оператора сотовой связи China Telecom, который привлек 54 млрд юаней (8,4 млрд долл.).

Лучший результат в Европе показала польская компания по доставке посылок InPost SA (2,8 млрд евро или 3,2 млрд долл.).