Курс рубля резко упал

В ходе торгов на Московской бирже в первой половине дня 22 ноября курс рубля рухнул по отношению к основным валютам. Доллар поднялся выше 74 рублей, а евро — выше 83,5 рубля, свидетельствуют данные площадки, сообщает Лента.Ру.

По состоянию на 11:30 доллар торгуется на уровне 74,2 рубля, евро — 83,55 рубля. В последний раз американская валюта преодолевала эту отметку еще в августе.

Давление на рубль оказывают сразу несколько факторов. В последние дни снижается уровень цен на нефть, сорт Brent торгуется ниже 80 долларов за баррель, причем в моменте он падал ниже 78 долларов, а WTI опускался до 75,5 доллара.

Влияние оказывает и ситуация на границе России и Украины. В конце прошлой недели в СМИ появились материалы о том, что российская армия готовится к вторжению на территорию Украины.