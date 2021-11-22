Арестович объяснил, почему Зеленский отрицал "Вагнергейт"
Президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак специально отрицали проведение спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер". Причина – в государственной тайне, сообщает УНИАН.
Об этом рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович в эфире телеканала Украина 24.
"Когда операция проваливается, то идет минимизация ущерба. Если операция носит международный характер, задеваются интересы трех и более государств, то в локализации провала принимает участие и лично верховный главнокомандующий", – заявил Арестович.
При этом, он указал, что информация о проведении или непроведении спецоперации является государственной тайной.
"Нельзя говорить, что она проводится. Нельзя говорить, что она не проводится. Возможно, и президент, и глава Офиса защищали национальные интересы Украины и, в частности, тех лиц, которые выполняли задание разведки, и выполняют в РФ и Беларуси", – объяснил советник ОПУ.
Также он отметил, что теперь наших разведчиков легко могут вычислить спецслужбы агрессора.