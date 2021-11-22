Арестович объяснил, почему Зеленский отрицал "Вагнергейт"

Президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак специально отрицали проведение спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер". Причина – в государственной тайне, сообщает УНИАН.

Об этом рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович в эфире телеканала Украина 24.

"Когда операция проваливается, то идет минимизация ущерба. Если операция носит международный характер, задеваются интересы трех и более государств, то в локализации провала принимает участие и лично верховный главнокомандующий" , – заявил Арестович.

При этом, он указал, что информация о проведении или непроведении спецоперации является государственной тайной.

"Нельзя говорить, что она проводится. Нельзя говорить, что она не проводится. Возможно, и президент, и глава Офиса защищали национальные интересы Украины и, в частности, тех лиц, которые выполняли задание разведки, и выполняют в РФ и Беларуси" , – объяснил советник ОПУ.

Также он отметил, что теперь наших разведчиков легко могут вычислить спецслужбы агрессора.