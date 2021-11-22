В Литве задержали украинцев за перевозку мигрантов

В воскресенье, 21 ноября, за перевозку нелегальных мигрантов в Литве задержали двух граждан Украины, сообщает Depo.ua.

Один из задержанных за перевозку нелегальных мигрантов украинцев был остановлен в Шальчининском, а другой – в Вилкавишском районе Литвы.

В первом случае пограничники остановили Toyota Prius с польскими номерами, в котором находился водитель и семь нелегалов. Во втором случае гражданин Украины вез семерых нелегалов на Dacia Lodgy с польскими номерами.

Литовская полиция задержала украинцев, а мигранты провели ночь на заставах.