Из лагеря в Сирии эвакуировали трех украинок с 11 детьми

В Украину из закрытого лагеря в Сирии вернулись еще 3 женщины и 11 детей, сообщает Depo.ua.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Утром в аэропорту Киев (Жуляны) встретили еще три семьи, которые удалось вернуть в Украину из сирийских лагерей — 3 женщины и 11 детей" , — сообщил он.

По словам Чубарова, в Сирии остаются еще 7 украинок и их 12 детей. Они ждут репатриации в лагере Рож, куда все украинские семьи перевезли из лагеря Аль-Холл в конце октября этого года.

"Огромное спасибо всем, кто причастен к эвакуации этих граждан Украины – МИД Украины, Офису президента, спецслужбам Украины и многим другим. Отдельное спасибо тем, кто задействовал все механизмы, чтобы спасти попавших в беду граждан Украины" , – добавил Чубаров.

Фото: facebook.com/save.UA.childhood.SYR.IRQ/

После разгрома ИГИЛ в Сирии в 2019 году сотни европейцев, примкнувшие к рядам террористической организации, оказались в лагерях на севере Сирии, которыми руководят курды. Большинство из них – это женщины с детьми, родившимися от террористов. В лагерях они не имеют доступа к образованию, качественной медицине и даже базовым санитарным условиям.

Правительства европейских стран подозревают таких женщин в связях с "Исламским государством" или терроризме, а потому неохотно возвращают их на родину. Правозащитные организации призывают страны Европы вернуть своих граждан, поскольку длительное пребывание женщин с детьми в лагерях чревато их радикализацией и ухудшает их здоровье.