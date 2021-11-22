Уволенная редакция Kyiv Post объявила о запуске нового медиа
Бывшая команда англоязычного издания Kyiv Post объявила о запуске нового издания — The Kyiv Independent, сообщает Новое время.
"The Kyiv Post, голос Украины в мире, замолк две недели назад. Но мы, бывшая редакция издания, отказываемся молчать. Украине нужна англоязычная журналистика высочайшего качества, а нашему сообществу — источник новостей, которому можно доверять. Именно поэтому мы запускаем новое медиа — The Kyiv Independent", — сообщается на странице нового СМИ.
Отмечается, что за The Kyiv Independent «не стоят состоятельные собственники или олигарх», поэтому журналисты рассчитывают, прежде всего, на взносы от читателей и доноров, а также на доходы от коммерческой деятельности.
8 ноября стало известно, что старейшая еженедельная англоязычная газета Украины Kyiv Post временно приостанавливает выпуск. Собственник издания Аднан Киван сообщил, что до конца года издание планируют перезапустить на четырех языках — украинском, русском, английском и арабском.
Прекращение работы Kyiv Post и увольнение сотрудников газеты в самой редакции назвали «актом мести» и попыткой собственника избавиться от неудобных и честных журналистов.
Новым гендиректором Kyiv Post стал канадец Люк Шенье, который уже возглавлял издание с 2016-го по 2018 год.