Уволенная редакция Kyiv Post объявила о запуске нового медиа

Бывшая команда англоязычного издания Kyiv Post объявила о запуске нового издания — The Kyiv Independent, сообщает Новое время.

"The Kyiv Post, голос Украины в мире, замолк две недели назад. Но мы, бывшая редакция издания, отказываемся молчать. Украине нужна англоязычная журналистика высочайшего качества, а нашему сообществу — источник новостей, которому можно доверять. Именно поэтому мы запускаем новое медиа — The Kyiv Independent" , — сообщается на странице нового СМИ.﻿ ﻿

Отмечается, что за The Kyiv Independent «не стоят состоятельные собственники или олигарх», поэтому журналисты рассчитывают, прежде всего, на взносы от читателей и доноров, а также на доходы от коммерческой деятельности.

8 ноября стало известно, что старейшая еженедельная англоязычная газета Украины Kyiv Post временно приостанавливает выпуск. Собственник издания Аднан Киван сообщил, что до конца года издание планируют перезапустить на четырех языках — украинском, русском, английском и арабском.

Прекращение работы Kyiv Post и увольнение сотрудников газеты в самой редакции назвали «актом мести» и попыткой собственника избавиться от неудобных и честных журналистов.

Новым гендиректором Kyiv Post стал канадец Люк Шенье, который уже возглавлял издание с 2016-го по 2018 год.