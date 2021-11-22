Вакцинированных ради: в Украине смягчат правила перевозок в транспорте

В Украине планируют изменить правила перевозок в общественном транспорте. Такое решение анонсировал министр здравоохранения страны Виктор Ляшко в эфире канала "Интер", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Ляшко, в Минздрав обратились мэры некоторых городов. Они просят пересмотреть именно правила проезда в городском транспорте, чтобы были не только сидячие места, позволив впускать в транспорт больше пассажиров.

Он отметил, что в министерстве решили пойти им навстречу, поскольку приближаются холода и люди могут заболеть ОРВИ и другими респираторными заболеваниями из-за длительного ожидания на остановке.

"Мы переходим на такой этап, что пандемия становится пандемией невакцинированных людей, и плюс вакцинированные не должны страдать из-за невакцинированных. Большинство сфер экономики будет работать для вакцинированных людей", – подчеркнул Ляшко.

Министр также отметил, что ослаблять правила межрегиональных перевозок пока не планируется. Пока заболеваемость COVID-19 не спадет, будут требовать сертификат о вакцинации или негативном тесте на ковид.