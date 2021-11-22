Украина прошла пик заболеваемости COVID-19 — Ляшко

Украине удалось пройти пик заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, сообщает Новое время.

"Украине удалось пройти пик заболеваемости тяжелейшей волны без введения общенационального локдауна. Однако расслабляться еще рано, нужно увеличивать процент вакцинированных украинцев и соблюдать противоэпидемические нормы", — сказал он на брифинге.

Ляшко добавил, что существует риск повторной вспышки заболеваемости в Украине, и он очень высок.

"Европа пылает по второму кругу, поэтому риск повторной вспышки в Украине все еще очень высок", — резюмировал министр.

В Украине ситуация с заболеваемостью и смертностью стабилизируется, но остается на высоком уровне. Последние четыре дня количество выздоровевших превышает число инфицированных.