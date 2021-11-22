Вера Брежнева "вернулась" в ВИА Гру: ремейк легендарного трио

Вера Брежнева представила ремейк трека "Не надо". Такой подарок артистка сделала своим поклонникам специально к 19-й годовщине своего прихода в группу "ВИА Гра", сообщает Сегодня.

В новом клипе можно увидеть откровенные декольте, яркий мейк и ангельские крылья. Знаменитость буквально повторила свой секси лук из 2000-х . Более того, даже макияж 39-летней звезды был повторен один в один, а исполнил его тот же визажист, что и в 2003 году. Также и видеоклип Веры Брежневой сняли в стиле того времени с яркими образами, в который певица выступила в коллективе.

Смотрите клип Веры Брежневой на трек "Не надо":