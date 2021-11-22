Главной медийной площадкой для "Слуг" становится "1+1" — источник

Представители "Слуги народа" не собираются ходить на эфиры программы "Свобода слова с Савиком Шустером", а основной медийной площадкой для "слуг" и Зе-команды становится телеканал Коломойского "1+1".

Об этом, ссылаясь на свои источники в "Слуге народа", пишет Telegram-канал﻿ "Политика Страны".

По словам источника, телеканал "1+1" станет главной площадкой для "слуг", а вот на каналы Ахметова будут ходить лишь для того, чтобы жестко отстаивать позиции правительства.

"Вектор медийности резко меняется на канал 1+1, это теперь одна из главных площадок. На каналы Ахметова тоже будем ходить, жестко отстаивая свою позицию, "не манерничать", а грубо общаясь с оппонентами. Основные тезисы оппонентам в эфире типа: "А что сделали вы за время пока были при власти?" или "Это неправда, у вас ничего не получилось, а мы теперь строим страну", - говорит источник.

Также источник говорит, что позиция по поводу каналов Ахметова может измениться ближе к выходным.