Hачался выпуск детских автокресел с подушкой безопасности

Производитель детских автокресел и колясок компания Cybex выпуском модели Anoris T i-Size устанавливает новые стандарты безопасности. Кресло новой модели оборудовано встроенной подушкой безопасности, сообщает РБК-Украина.

Разработчики утверждают, что благодаря встроенной подушке безопасности новое детское автокресло обеспечивает примерно на 50% большую защиту, чем существующие модели.

Интеграция подушки безопасности в детское автокресло было целью компании с момента ее основания.

"На протяжении десятилетий подушки были важным элементом безопасности транспортных средств, защищая взрослых от серьезных травм в случае аварии. С момента основания Cybex в 2005 году у нас было виденье автокресла, которое сделало бы эту технологию доступной" , - отметил основатель Cybex Мартин Пос.

В обычном автокресле, обращенном вперед, ребенок крепится с помощью ремней безопасности - так что при лобовом столкновении голова выталкивается инерцией вперед. Для борьбы с этим, изогнутая подушка безопасности, встроенная в противоударный щиток Anoris T, защищает как хрупкую голову, так и шею.

Подушка безопасности срабатывает в течение миллисекунд после удара, увидеть это обычным взглядом практически нереально. К счастью, есть запись работы новинки с замедленной скоростью. На ролике заметно, что подушка безопасности срабатывает до того, как испытательный манекен начнет движение.

Автокресло Cybex Anoris T предназначено для использования детьми до шести лет - на два года старше, чем у обычных детских автокресел. Сиденье также можно отрегулировать в трех удобных положениях для большего комфорта ребенка.