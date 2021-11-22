7 самых модных принтов этого сезона: как правильно носить
Украинский стилист и блогер Зоя Панина рассказала модницам о семи модных принтах в этом сезоне. Среди них, клетка, ромбы, гусиная лапка и другие, сообщает Обозреватель.
Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram.
Клетка – принт, который стал хитом после выхода фильма "Ход королевы".
Ромбы вызывают ассоциации с шахматной доской и по мнению стилиста , занимают второе место хит-парада.
Колорблокинг, который уже год не сдает позиций и всегда смотрится ярко и интересно.
Черно-белая или цветная зебра – лидер анималистических принтов.
Украшение в этом сезоне – гусиная лапка. Такой принт носят на жилетках, кофтах, пальто.
Черно-белая полоска – один из самых простых способов быть в тренде и пополнить гардероб базовой вещью.
Цветочные узоры и вышивки отлично украшают кардиганы и другие элементы вещей в гардеробе.