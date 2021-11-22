DuckDuckGo анонсировал полную защиту от слежки для Android

Частный поисковый сервис DuckDuckGo, главной целью и особенностью которого является сохранение конфиденциальности и данных пользователей, объявил о запуске новой функции "Защита от отслеживания для Android". Аналогичное предложение появилось недавно в операционной системе от Apple, сообщает 24 Канал.

Новое предложение станет частью фирменного браузера для Android с одноименным названием – DuckDuckGo. Сейчас функция стартовала в статусе бета-теста и пока недоступна всем.

Как это будет работать

Принцип работы этой функции похож на то, как работает защита от отслеживания в iOS.

Система Apple блокирует перекрестное отслеживание внутри встроенного браузера Safari, а также не позволяет сторонним приложениям обмениваться информацией об активности пользователя.

"Защита от отслеживания для Android" будет работать как посредник, между любым приложением, установленным на смартфоне, и интернет-сетью.

Приложение будет фильтровать все скрытые посторонние рекламные трекеры и маркеры, посредством которых софт обычно отслеживает действия пользователя и обменивается данными между собой.

DuckDuckGo позволит в реальном времени просматривать ленту со всеми трекерами, которые сейчас пытаются считать вашу активность, но не могут этого сделать.

Команда разработчиков обещает пополнять свою базу рекламных трекеров. Если будут обнаружены новые сервисы, они будут обязательно попадать в список блокировки.

В настоящее время функция не работает с мобильными играми, а также может не работать в отдельных приложениях.

Как попробовать новую функцию

По желанию вы можете присоединиться к тестированию.

Для этого необходимо скачать браузер DuckDuckGo для Android, открыть "Настройки" и поступить в список ожиданий. Когда нововведение будет доступно для вашего устройства и места проживания, браузер отправит уведомление.