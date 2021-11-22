Данилов объяснил, зачем РФ войска возле Украины

Стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально поднять ставки перед предстоящими переговорами. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время встречи украинской делегации на Halifax International Security Forum с представителями Сената США, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Секретаря СНБО Украины, "стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить ситуацию с безопасностью в регионе для поднятия ставок за столом предстоящих переговоров" .

По мнению Данилова, недавние действия России, в частности, публикация Министром иностранных дел РФ дипломатических документов в СМИ, испытание новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках "говорят о том, что никаких правил для них уже не существует" .

Однако, заверил секретарь СНБО Украины, наша страна не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ агрессору.