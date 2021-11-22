ВОЗ вновь выразила обеспокоенность из-за заболеваемости COVID-19 в Европе

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро выразил обеспокоенность в связи с ситуацией с заболеваемостью COVID-19 в Европе и призвал всех, кто может, вакцинироваться, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я очень обеспокоен тем, что происходит сейчас в Европе, включая Западную Европу: большое количество инфицирований COVID-19 и скорость, с которой происходит их прирост, являются предметом для беспокойства", - говорит Набарро.

"Я не удивлен тому, что вирус не уходит. И я также не удивлен тому, что люди протестуют, потому что людям во многих странах уже надоело то, что происходит", - отметил он.

Он добавил, что необходимо добиться вакцинации всех жителей региона, кто имеет право на это, поскольку к ситуации нельзя относиться легкомысленно, и неизвестно, какие еще "сюрпризы" может преподнести вирус.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Европе было диагностировано свыше 70,5 млн заражений, около 1,3 млн пациентов с COVID-19 скончались, а более 62 млн человек выздоровели.