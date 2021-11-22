В Кремле назвали "вбросами" данные о возможном вторжении в Украину

В России обвиняют страны Запада в информкампании, чтобы выставить РФ как агрессора в конфликте с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Корреспондент.

"Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания. Для вбросов в качестве, скажем так, используется и Bloomberg, мы это фиксируем, некоторые американские газеты в этом участвуют. Это нагнетание напряженности, опять же, попытка представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования", - прокомментировал он ряд публикаций в западных СМИ о возможном вторжении РФ в Украину.

По словам Пескова, с помощью этой "кампании" могут пытаться прикрыть помысли Киева "в плане возможного желания решить проблему юго-востока силовыми методами".

Также представитель Кремля заявил, что украинские военные активно применяют вооружение, поставленные странами-членами НАТО.

"Количество провокаций растет, значительно растет, причем они осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляют страны НАТО в Украину, и все это идет в нарушение действующих минских договоренностей", - сказал он.