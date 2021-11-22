Украина не начнет подавать воду в Крым – Верещук

Украина не станет подавать воду в аннексированный Крым. Об этом во время визита на границу Херсонской области с Крымом сообщила вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, пишет Ирина Дождева, Вести.

"Это запрещено законом и всеми возможными регуляторными актами. Это невозможно", – заявила Верещук о подаче воды в Крым.

Министр уточнила, что Украина планирует только достроить дамбу для сдерживания воды в Северо-Крымском канале, которая уже завершена на 90%.

"Мы хотим сделать так, чтобы не было даже шансов на то, чтобы вода появилась, даже, если мы политически хотим кому-то что-то доказать", – подчеркнула Верещук.

Вчера вступил в силу закон об отмене свободной экономической зоны в Крыму, согласно которому "водоснабжение на временно оккупированную территорию запрещается до возобновления на ней конституционного строя Украины" .

Также Верещук планирует забрать на баланс министерства КПВВ "Каланчак" и запустить там 4 электромобиля для перевозки граждан между пунктами пропуска.