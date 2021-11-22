В Киеве пожарные спасли ребенка из огня

В Киеве во время пожара в многоэтажке спасатели эвакуировали 31 человека, из них одного ребенка. Пожар произошел в Святошинском районе столицы.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"22 ноября в 11:03 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на пр-те Победы, 67-А в Святошинском районе столицы" , - говорится в сообщении.

В 16-этажном жилом доме произошло возгорание электрощитовых с 5-го по 16-й этажи, в 12:07 пожар был ликвидирован.

Причина пожара устанавливается правоохранителями.

Жертв и пострадавших нет.