Цена газа в Европе упала ниже $1000

Стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов понедельника опускалась ниже 980 долларов за тысячу кубометров, что на 4% ниже расчетной цены пятницы, сообщает Oilpoint.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии на площадке ICE Futures составила 1007,8 доллара, а к 11:10 резко опустилась до 976,6 доллара за тысячу кубометров. К 11:27 фьючерсы торговались у отметки 1004,8 доллара, что на 1,3% ниже расчетной цены предыдущей сессии.

Стоимость фьючерсов резко выросла с 12 ноября: за пять торговых дней расчетная цена подскочила на 25% и в четверг, 18 ноября, чуть превысила 1120 долларов, однако в пятницу снизилась на 8,5%, до 1018 долларов.