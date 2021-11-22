monobank вышел на рынок выплат зарплат

Виртуальный monobank запустил услугу получения заработной платы на свои карты, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, для пользования услугой предприятие должно открыть транзитный счет, пополнить его на сумму, которую нужно выплатить на карты сотрудникам с картами monobank и загрузить реестр в бухгалтерский веб-кабинет, рассказали в Юнекс Банке.

Указывается, что monobank выплачивает с транзитного счета суммы на карточки сотрудников по реестру.

Банк уточнил, что подключиться к услуге можно удаленно.

"Услуга бесплатная, а тарифы, как обычно – 0" , – указано в сообщении.

Как сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский, количество клиентов monobank в ноябре 2021 года увеличилось до 4,5 млн чел, в том числе 111 тыс. клиентов-предпринимателей. Указывается, что 42,6% общего числа клиентов пользуются приложением ежедневно, а 89,5% – ежемесячно.

Кроме того, кредитный портфель банка по состоянию на ноябрь составляет 23 млрд грн, а остатки и депозиты клиентов – 29 млрд грн.

monobank основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. К октябрю-2017 банк выпустил первую тысячу кредитных карт, в феврале 2018 года начал привлекать гривневые депозиты.