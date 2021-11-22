Канал "Дом" получал негласные указания хвалить Зеленского

Телеканал "Дом", созданный для вещания на оккупированные территории Украины, получал негласные указания освещать позицию украинских властей и максимально вспоминать президента Владимира Зеленского и его проекты, сообщает Украинская правда.

Ксения Герасименко, которая отвечала на канале за новости, передавала указания по написанию новостей от Офиса президента, ругала работников за то, что они "победу показали не как победу" , а затем зачищала эти сообщения в мессенджерах.

Указания также поступали от Максима Кречетова, который сначала работал креативным редактором.

Кречетов подтверждает, что за время работы на канале был частым гостем Банковой, но уверяет: ездил только за тем, чтобы "узнать государственную позицию по тем или иным вопросам" , и никогда "не подчинялся и тем более не был источником цензуры" .

Об отсутствии цензуры на "Доме" также заявила Татьяна Попова, которая вела программы "На самом деле мир" и "Код безопасности".

Относительно указаний, о которых бывшие работники говорят на условиях анонимности: часть из них были письменными и четкими, как "словарь" терминов для новостей и программ. Так фронт нужно было называть только "линией разграничения", а боевиков - "незаконными вооруженными формированиями". Нельзя было использовать слова: "война", "конфликт", "враг".

Часть указаний были устными или "и так понятными с позиции Ксении", руководительницы новостей.

Работники должны были постоянно упоминать в новостях Зеленского, ОП, президентские программы "Большое строительство", кредиты "5-7-9%" и хорошо отзываться о тогдашнем руководителе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексее Резникове.

"Каждый раз это было произведение на тему "как хорошо похвалить президентские программы", и каждый раз было сложно угадать, как именно это нужно сделать", – рассказала одна из бывших работниц телеканала.

"Кто-то открывает трубу – "Дом" едет, кто-то открывает остановку, как в России – "Дом" едет. Сделали метр вверх по "Большому строительству", мы уже достаем эти видео из архивов, рассказываем, как по всей стране все развивается. Фактически, это канал – пресс-служба Офиса президента. И ни в коем случае мы не упоминали Петра Порошенко. Это была какая-то идея фикс, что он очень плохой человек", – поделился другой экс-сотрудник канала.

Периодом незначительного ослабления требований относительно "количества Зеленского" в новостях работники "Дома" называют назначение Алексея Мацуки на должность шеф-редактора телеканала – до этого он занимался направлением Востока. В начале ноября этого года он ушел с канала.

"От Мацуки указания "меньше показывайте Зеленского" не было. Единственное, когда мы не хотели давать 8 минут монолога Зеленского, мы просили: "Можно 2?". И он говорил, что да", – вспоминает бывшая работница

Главный редактор издания "Детектор-медиа" Отар Довженко считает, что вместо канала контрпропаганды, который должен разрушать нарратив российской пропаганды и одновременно не полемизировать с ней, "Дом" стал просто государственным русскоязычным телеканалом.