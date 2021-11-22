Кличко ушел в отпуск за свой счет

Мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о своем отпуске на текущей рабочей неделе по семейным обстоятельствам без сохранения заработной платы, сообщает Интерфакс-Украина.

"В соответствии со ст.26 закона Украины "Об отпусках", по согласованию с президентом Украины и министром развития громад и территорий Украины: Отбываю в отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью 05 рабочих дней с 22 по 26 ноября 2021 года по семейным обстоятельствам" , - говорится в тексте распоряжения Кличко №1015 от 19 ноября. ﻿