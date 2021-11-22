Лукашенко отреагировал на угрозы Польши закрыть границу

Польша своими заявлениями пытается напугать, и играет на обострение ситуации. Об этом заявил формальный глава Беларуси Александр Лукашенко, отреагировав на угрозы Польши закрыть границы. Об этом, ссылаясь на СМИ Беларуси, пишет София Бровченко, Корреспондент.

"Обращение к полякам. Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих политиков и руководителей Польши: границу закроем, Кузницу закроют – погранпереход железнодорожный. И так далее и тому подобное. Я в этом плане только могу сказать: закроют – пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться с Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят", – утверждает Лукашенко.

По словам Лукашенко, поляков там никто не ждет.

"Это я так образно говорю – через Донбасс. Их там никто не ждет. Там граница с Украиной у России закрыта", – добавил Лукашенко.

Лукашенко утверждает, что польская сторона своими заявлениями пытается напугать и играет на обострение ситуации, а он не хочет противостояния на границе.